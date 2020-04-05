Беременная невеста премьер-министра Великобритании рассказала о борьбе с коронавирусом

05.04.2020, 19:20, Разное

Беременная невеста 55-летнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, 32-летняя Кэрри Саймондс, на своей странице в Twitter сообщила о том, что обнаружила у себя “симптомы коронавируса”.

Борис Джонсон и Кэрри СаймондсЯ провела эту неделю в постели с основными симптомами коронавируса. Тесты мне были не нужны, и после семи дней отдыха чувствую себя лучше, иду на поправку. COVID-19 во время беременности, очевидно, вызывает еще большее беспокойство. Если вы, как и я, находитесь в положении, пожалуйста, следуйте самым современным рекомендациям, которые я считаю очень обнадеживающими,— написала Кэрри, поделившись ссылкой на руководство от Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья, адресованное беременным, в котором содержится информация о рисках инфекции для ребенка.

Борис Джонсон и Кэрри СаймондсНовость о болезни Кэрри поступила через неделю после того, как сам Борис Джонсон подтвердил, что его тест на коронавирус оказался положительным. По его словам, заболевание у него протекает с легкими симптомами, поэтому он продолжил работать из самоизоляции. 3 апреля премьер-министр сообщил, что повышенная температура у него до сих пор не спала.