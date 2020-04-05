Эксперты рассказали, как быстро и эффективно проверить тормоза

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05.04.2020, 19:09, Разное

Эксперты рассказали автолюбителям, как самостоятельными силами быстро и эффективно проверить тормоза. Для этого не потребуется специализированной аппаратуры, но водитель может заблаговременно узнать о скорых возможных поломках.
Проверить тормоза и узнать всю исчерпывающую информацию о работе этой системы позволит только стенд. Но и в бытовых условиях, владелец транспортного средства может понять, стоит ли ему задумываться о замене комплектующих. Чтобы узнать, насколько эффективно машина останавливается, и выявить проблемы, нужно на безопасном участке разогнаться до 60 км/ч и резко затормозить.

По поведению машины можно узнать многое. В первую очередь проверить тормозной путь, а во вторую выявить, не уводит ли какую-то из её частей в сторону. Если это происходит, значит, одно из колёс имеет иную динамику замедления, нежели другие. Также важно провести визуальный осмотр, сняв колёса. Тормозные диски должны иметь равный износ и быть без сколов и трещин. Повреждение шлангов также сразу же видно. Если на них есть грыжи и трещины, нужно сразу же произвести замену, поскольку разрыв патрубка может произойти в любой момент, и предсказать срок службы такой детали нельзя.

Не стоит забывать о стояночном тормозе. Его нужно проверять на небольшом уклоне, активизируя рычаг. Если механизм допускает откат назад, ремонт необходим в ближайшее время. Кроме того, в случае, когда при активизации ручки, щелчков блокиратора больше 3-5, также нужно обратиться к специалистам для натяжки тросов.



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