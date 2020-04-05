 

Актёр Логан Уильямс умер за неделю до своего 17-летия

05.04.2020, 19:09, Разное

Актёр Логан Уильямс (Logan Williams) умер за неделю до своего 17-летия. Звезда сериалов «Когда зовет сердце», «Флэш» и «Сверхъестественное» ушел из жизни 2 апреля 2020 года.
Причина смерти 16-летнего актёра, который был несколько раз удостоен награды канадской индустрии развлечений «Joey Awards», пока что не разглашается. О преждевременном уходе из жизни артиста пояснила его мама Марлиз Уильямс. Дата и время похорон актёра, сыгравшего молодого Барри Аллена в сериале «Флэш», пока что неизвестна.

Родные Логана Уильямса не могут провести его в последний путь из-за пандемии коронавирусной инфекции. По словам матери актёра, она не разделит горе с бабушкой и дедушкой сына, потому что вынуждена находиться в самоизоляции.

Отметим, что соболезнования семье Уильямса написали в своих Instagram-аккаунтах американский актёр Грант Гастин, а также его коллега Джон Уэсли Шипп, который снимался во «Флэше» в 1990-х.



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