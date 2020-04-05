 

Смолова решили наказать за самовольный отъезд в Россию

05.04.2020, 19:08, Новости дня

Испанский клуб «Сельта» накажет нападающего Федора Смолова за то, что он без разрешения покинул страну и вернулся в Россию.

Как информирует Mundo Deportivo, игрок несколько раз подавал запрос отпустить его «по личным причинам», однако клуб отказал из-за введенных в Испании ограничений, связанных с распространением коронавируса, передает «Российская газета». 

В итоге Смолов все-таки смог покинуть Испанию. Футболист обещал вернуться, как только им будут решены «личные дела». 

В клубе завили, что по возвращении Смолова ждут санкции в соответствии с «внутренним распорядком».

Ранее футболист сборной Англии извинился за секс-вечеринку на карантине. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Для использования Google Earth больше не обязательно ставить Chrome

21.02 / На Украине возбудили пять уголовных дел из-за беспорядков в Новых Санжарах

15.03 / Компания Realme готовит свои первые смарт-часы

09.02 / Календарь: 9 февраля – День легендарного Чапая

11.03 / Реакция: Владимир Путин согласился с предложением «обнулить» отсчет президентских сроков

11.02 / Сторчак: новые участники “Нового банка развития” БРИКС могут появиться в июле

07.03 / Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации

02.04 / Рубль вырос к доллару и евро на фоне укрепившейся нефти

04.03 / Ведущие эксперты доказательной медицины соберутся на конференцию в Москве

22.02 / Спецслужбы Италии провели обыск в номерах членов сборной России по биатлону по делу о применении допинга – соцсети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска