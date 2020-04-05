Смолова решили наказать за самовольный отъезд в Россию

05.04.2020, 19:08, Новости дня

Испанский клуб «Сельта» накажет нападающего Федора Смолова за то, что он без разрешения покинул страну и вернулся в Россию.

Как информирует Mundo Deportivo, игрок несколько раз подавал запрос отпустить его «по личным причинам», однако клуб отказал из-за введенных в Испании ограничений, связанных с распространением коронавируса, передает «Российская газета».

В итоге Смолов все-таки смог покинуть Испанию. Футболист обещал вернуться, как только им будут решены «личные дела».

В клубе завили, что по возвращении Смолова ждут санкции в соответствии с «внутренним распорядком».

Ранее футболист сборной Англии извинился за секс-вечеринку на карантине.