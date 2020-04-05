Мнение: Сравнение наборов питания
05.04.2020, 19:00, Разное
В продолжение темы продуктовых наборов для детей.
Читатель из Москвы просит обратить внимание на разницу в содержании наборов для Москвы и Подмосковья.
Пайки выдаются на неделю.
Москва.
Балашиха.
Мытищи.
Стоит обратить внимание, что по школе, в которой учится ребенок читателя приславшего материал, в день на питание школьника полагается примерно 140 рублей.
Источник: Colonel Cassad
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