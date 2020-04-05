 

Мнение: Сравнение наборов питания

05.04.2020, 19:00, Разное

В продолжение темы продуктовых наборов для детей.
Читатель из Москвы просит обратить внимание на разницу в содержании наборов для Москвы и Подмосковья.
Пайки выдаются на неделю.

Москва.

Балашиха.

Мытищи.

Стоит обратить внимание, что по школе, в которой учится ребенок читателя приславшего материал, в день на питание школьника полагается примерно 140 рублей.

Источник: Colonel Cassad



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