Мнение: Перевертыш под короной

05.04.2020, 18:55, Разное

И еще на одном примере хочу показать, как работает корона.

Очень многие люди сейчас ходят в масках на улице.

На улице, на свежем воздухе, ходят в маске.

Зачем?

Это не в многолюдном Китае, где такая скученность на улице, что это оправданно, не на узких улочках Венеции или в переулках Барселоны, это на просторных улицах Москвы, пустых во время карантина.

Однако в московских магазинах люди без масок, в основном, особенно в маленьких магазинчиках, душных, затхлых, где маски необходимы.

На улице, где дыхательные пути нужно вентилировать свежим воздухом, люди надевают маски, а в помещениях, где вентиляции нет и в воздухе – концентрация вирусов, не надевают.

В лифтах без масок едут, в метро. Даже шарфом не прикроются.

И вчера я видела, как женщина шла по улице в маске, а перед входом в магазин ее сняла, положила в карман.

И в общем, я поняла, почему.

На улице воздуха много и в масках комфортно дышать, а в магазине духота и маска мешает комфорту.

Поэтому на улице многие в маске, а в магазинах многие без.

Комфорт – закон и царь.

Точно как в том анекдоте про человека, который искал ключи под фонарем, хотя потерял их в кустах, но там было темно, а под фонарем достаточно света, поэтому он искал под фонарем.

Если комфортно что-то, то хитрый человеческий мозг старается найти в этом полезность, а если дискомфортно, то придумывает вред.

И вот корона работает именно так. В любых отношениях, в любых ресурсах.

Корона приходит на помощь каждый раз, когда вам что-то неприятно или неохота и вы взываете о помощи.

Стонете и это стон вызывает демона Корону.

Демон приходит и помогает считать, что неприятное можно не делать, а приятное наоборот – желательно.

Приведите примеры, как корона помогает считать полезное, но неприятное вредным, а вредное, но приятное, полезным.

Из любых областей примеры могут быть.