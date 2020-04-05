 

Samsung Galaxy Note10 оснастили оболочкой One UI 2.1

05.04.2020, 18:53, Разное

Смартфон Samsung Galaxy Note10 получил оболочку One UI 2.1. При этом устройство отличается достаточно высокими техническими параметрами.
Собственники Galaxy Note10 на рынке США смогли оценить преимущества обновленной операционной системы раньше жителей иных стран. Сотрудники южнокорейской компании сообщили, что новая прошивка даёт возможность обеспечить высокий уровень безопасности за счет встроенного патча, который усиливает внимание к значимым функциям устройств.

Смартфон оснастили многими другими полезными опциями. Устройства 2018 года не будут лишены ряда функциональных возможностей, поэтому максимум эффекта от использования девайса под контролем One UI 2.1 смогут получить владельцы более новых продуктов южнокорейского бренда.



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