Личное: Красота — страшная сила!

05.04.2020, 18:50, Разное

Виктория Боня известна тем, что сидела, по слухам, под столом, когда взрослые мальчики играли в покер, и делала ртом выигрыш тому, кто победил на круге.

Алёна Шишкова не менее известна, но совершенно другими вещами — ага! — она брала ртом маленький у Юнусова и стала первым в мире человеком, который зачал таким образом ребёнка для полоумной бабки.



Фото: Соцсети

Вы думаете, этим достижения обеих публичных личностей и ограничиваются?

Отнюдь, ещё этих девок объединяет любовь к «улучшайзингу». Нет, это не значит, что они становятся лучше, улучшайзинг — это совсем про другое, сейчас объясню.

Ну, например, Боня любит накладывать на свои отсутствующие ягодицы силиконовые накладки.



Фото: Соцсети

Затем, можно вколоть себе в лицо кровь, полученную во время регул из менструальной чаши — Виктория считает такое полезным.

Такие процедуры облагородили Боню внешне — так, что она даже тайком теперь может дать 50 евро прислуге и выпить шампанское на дне рождения футболиста Неймара:



Чудеса фотошопа и пририсованный Неймар. Фото: Соцсети

Согласитесь, это помог «улучшайзинг», но в случае с Боней существует ещё и внутренний мир.

Нет, я сейчас даже не о кишечнике, а о самосознании. Боня просветляет разум с помощью ахуяски. Выпьет, выйдет в прямой эфир Эскортограма и говорит всем, что она очень известная личность.



Фото: Соцсети

Улучшайзиг Алёны Шишковой ещё более кардинален: девка перекроила в себе буквально всё.



И слева, и справа — Шишкова. Фото: Соцсети

От жёстких процедур Алёнка облысела, обзавелась анорексией и не знает, с кем бы ей уже трахнуться.

К чему это я вдруг вспомнила этих двух насекомых? Да вот, посрались девоньки, публичные личности, известные на всю соцсеть эскортниц работой ртов.

Боня сказала, что она против филлеров, а в пример привела раздутое лицо более молодой конкурентки по рынку оральных услуг:

«Пока все бегут колоть себе филлеры и ботокс, я ищу альтернативу в природе! Ведь эффект от уколов красоты будет лишь временным, а потом в свои 27 будете выглядеть, как Алена Шишкова с раздутым лицом и неестественной мимикой!».

Шишкова сначала выпала в осадок от внезапного наезда публичной личности. Потом посоветовалась с валиде, её копирайтерами и те смогли «достойно» ответить Боне, перечитав, видимо, мой блог и моими словами:

«Мне кажется, что если женщина рекламирует сыворотку из крови и регулярно принимает аяваску и другие запрещённые вещества – это свидетельствует о нарушениях психики».

Вот на этом бы Симонкиным копирайтерам и остановиться бы, но — нет, их понесло, потому что платят им за количество слов:

«Филлеров, кстати, у меня в скулах нет, есть 0.5 в губах для увлажнения.

Задницу накладную я, кстати, не ношу, зубы чищу регулярно, возможно эта информация будет кому-то нужна.

И ещё, я считаю, что прежде чем человек заведёт разговор о натуральности, он должен вытащить из себя: виниры, накладные волосы, филлеры, имплантаты, ботокс и тд. Тем более, если он решил рекламировать очередную фуфлодичь неизвестного происхождения».

То есть, Шишкова сама себя закопала: в губах у неё 0,5 белка от Юнусова! Чисто для увлажнения, пока Решетова-Балконская не знает.

Ну, да — глядя на перекроенное табло Алёнки, так и хочется сказать — не звезди, дорогая!

Белок от Юнусова — вещь, безусловно, полезная для эскортниц. Можно даже зачать, получать пособие и как-то жить. Но эти полкубика белка во рту уж точно не исправят кривую внешность рязанской девки — впрочем, об «улучшайзинге» Шишковой я уже написала.

В итоге, публичная Боня извинилась перед публичной Алёной. Миру — мир, просто разные у девочек подходы к улучшению красоты. Одна — вставляет в себя кровь от месячных, вторая — ложится под нож и берёт в губы 0,5 мл белка.

К чему это я? Ах, да: вот она инстаграмная жизнь писечек! Зоопарком даже назвать нельзя — как называется правильно аквариум для насекомых? Вот это — он.