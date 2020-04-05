 

Пострадавшим при взрыве дома в Орехово-Зуеве пообещали выплаты

05.04.2020, 18:48, Новости дня

Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево выплатят по одному млн рублей, попавшие в больницы получат по 500 тыс. рублей, сообщил глава округа Геннадий Панин.

«В соответствии с законом Московской области есть возможность выплатить семьям погибших по миллиону рублей, по полмиллиона рублей тем, кто оказался в больнице», – сказал Панин в эфире телеканала «Россия-24».

Глава округа уточнил, что Минсоцразвития выплатит до 30 тыс. рублей каждому пострадавшему члену семьи и до 50 тыс. рублей тем, кто живет один. 

«Это будет зависеть от того, какой ущерб», – отметил Панин.

Накануне в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв, предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. Погиб один человек, трое пострадали. 

Всего из дома, где в 80 квартирах зарегистрированы 155 человек, эвакуировали 200 человек.



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