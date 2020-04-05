ВОЗ назвала самый явный симптом коронавируса

05.04.2020, 18:48, Новости дня

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что самым первым симптомом заражения коронавирусом является лихорадка и повышение температуры выше 38 градусов.

«Первым явным симптомом коронавируса является повышенная температура. Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит», – отметила Харрис в эфире «Россия 1».

Представитель ВОЗ добавила, что после этого у пациентов начинается озноб. По ее словам, такие симптомы наблюдаются у более чем 90% инфицированных.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 25% инфицированных коронавирусом в стране не имеют никаких симптомов заболевания.