 

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается лесной пожар

05.04.2020, 18:40, Новости дня

По состоянию на 13.30 воскресенья, 5 апреля, ликвидировать лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не удалось, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По информации спасателей, горение продолжается на двух участках общей площадью 25 га: между селами Владимировка и Октябрьское, а также вблизи села Раговка.

К тушению пожаров привлекли более 30 единиц техники, два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8, а также около 140 спасателей.

Пожар в Чернобыльской зоне начался днем 4 апреля. 5 апреля и.о. главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов заявлял, что пожар охватил площадь более 100 га, из которых 20 га – в зоне отчуждения. Радиация в эпицентре пожара составляет 2,3 при норме 0,14 мР/ч, отмечал он.

По данным Фирсова, пожар начался из-за поджога травы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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