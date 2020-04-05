 

В России за сутки обнаружили 658 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных превысило 5,3 тыс.

05.04.2020, 18:40, Новости дня

В России за последние сутки подтверждено 658 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщило агентство “Интерфакс” со ссылкой на данные оперативного штаба.

Общее число инфицированных достигло 5389 человек.

За 24 часа от коронавирусной инфекции скончались два человека, общее число жертв достигло 45.

С начала эпидемии, по данным штаба, выздоровели 355 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,2 млн, из них более 252 тыс. выздоровели, 66,5 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Пригожин оценил украинскую идею для “Евровидения”

10.02 / В Минобороны раскрыли детали предстоящего парада на 9 мая в Москве

05.02 / Украинский «Южмаш» признал использование российского алюминия для американских ракет

04.02 / ЕСПЧ присудил 29 россиянам более 835 тысяч евро за пытки в полиции

04.02 / Перерасчет субсидий из-за отделения услуги по распределению газа в феврале пройдет автоматически – Минсоцполитики

01.04 / Брата Ермака лишили статуса советника руководителя Чернобыльской зоны – СМИ

26.03 / Глава Минздрава сообщил о состоянии Лещенко

03.04 / Единороссы Карачаево-Черкесии на фоне COVID-19 предоставят свой служебный транспорт волонтерам

25.03 / Время покупать? Рубль и российские акции дорожают: доллар ниже 77

20.02 / Курды продают США контрабандную нефть?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска