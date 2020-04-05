В России за сутки обнаружили 658 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных превысило 5,3 тыс.

05.04.2020, 18:40, Новости дня

В России за последние сутки подтверждено 658 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщило агентство “Интерфакс” со ссылкой на данные оперативного штаба.

Общее число инфицированных достигло 5389 человек.

За 24 часа от коронавирусной инфекции скончались два человека, общее число жертв достигло 45.

С начала эпидемии, по данным штаба, выздоровели 355 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,2 млн, из них более 252 тыс. выздоровели, 66,5 тыс. умерли.