Названы профессии, по которым ударит пандемия

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05.04.2020, 18:32, Новости дня

Новый коронавирус оставит без работы тренеров, администраторов фитнес-центров, турагентов, поваров и официантов, гласит исследование Института прогрессивного образования.

Если фитнес-клубы лишатся части клиентов, инструкторам придется искать новую работу, и молодежь окажется неконкурентоспособной.

Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.

Ранее портала HeadHunter сообщили о росте числа вакансий в сфере медицины и фармацевтики, рабочего и домашнего персонала, строительства и недвижимости, безопасности.



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