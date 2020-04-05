Названы профессии, по которым ударит пандемия
05.04.2020, 18:32, Новости дня
Новый коронавирус оставит без работы тренеров, администраторов фитнес-центров, турагентов, поваров и официантов, гласит исследование Института прогрессивного образования.
Если фитнес-клубы лишатся части клиентов, инструкторам придется искать новую работу, и молодежь окажется неконкурентоспособной.
Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.
Ранее портала HeadHunter сообщили о росте числа вакансий в сфере медицины и фармацевтики, рабочего и домашнего персонала, строительства и недвижимости, безопасности.
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