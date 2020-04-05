В УЕФА отрицают слова Чеферина о завершении сезона Лиги чемпионов к августу

05.04.2020, 18:32, Новости дня

Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с опровержением слов президента УЕФА Александра Чеферина о том, что текущий сезон Лиги чемпионов будет завершен до третьего августа.

"Сообщалось, что президент УЕФА сообщил ZDF о завершении Лиги чемпионов к третьему августа, но это не соответствует действительности, — приводит заявлении организации Reuters. — Президент очень четко дал понять, что конкретных дат окончания сезона пока нет".

При этом Чеферин допустил изменение формата в случае, если того потребует ситуация. Еще ранее в УЕФА допускали, что финальные встречи как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы могут пройти при пустых трибунах. Напомним, что оба еврокубковых турнира приостановились на стадии 1/8 финала.