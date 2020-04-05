163 человека могли быть заражены депутатом

05.04.2020, 18:32, Новости дня

Одним из двух первых зараженных коронавирусом в Карелии оказался депутат Законодательного собрания республики Олег Доценко. Его анализ дал положительный результат, позже он был подтвержден в референц-центре.

По сообщению карельского Минздрава, круг социальных контактов депутата определен — это 163 человека. У всех уже взяли мазки на наличие вируса.

Ранее 45-летний парламентарий рассказал в соцсетях, что 19 марта он участвовал в заседании Законодательного собрания, а 22 марта у него поднялась температура. В Карелию Доценко он приехал из Москвы, где работает исполнительным директором ПАО ГК "ТНС Энерго".

Его жена и ребенок сдали мазки на анализ, после того как у главы семейства диагностировали подозрение на коронавирус. Но сам Доценко утверждает, что супруга и ребенок с самого начала были изолированы: женщина ездила только за продуктами, ребенка никуда не отпускали из дома, ни с кем не встречались, пишет ТАСС.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил в воскресенье, 5 апреля, информацию о том, что в республике выявлены два первых случая заражения коронавирусом, и уточил, что один заболевший — мужчина, а вторая — женщина, 59-летняя жительница Петрозаводска.