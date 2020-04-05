Билл Гейтс потратит миллиарды долларов на создание семи видов вакцин против коронавируса

05.04.2020, 18:30, Разное

Американский бизнесмен Билл Гейтс заявил, что его фонд выделил большую сумму денежных средств, которые поспособствуют созданию вакцины против коронавируса. Из семи вариантов эксперты выберут не больше двух.

Благотворительный фонд бывшего руководителя американской технологической корпорации Microsoft выделит миллиарды долларов США на строительство предприятий, где будут производить семь различных вариантов вакцины против коронавируса нового типа. Билл Гейтс также сказал, что в результате специалисты будут вынуждены выбрать один или два препарата. По словам предпринимателя, такое положение дел можно объяснить нежеланием тратить время в дальнейшем на поиски ответа, какая вакцина оказалась лучше, и только потом строить фабрики.

Билл Гейтс уверен, что одновременное испытание медицинского лекарства и сооружение заводов имеют немалое значение для ускорения процесса. При этом он допустил, что на все это может потребоваться как минимум полтора года. Какое именно количество материальных ресурсов придется израсходовать в рамках этой инициативы, экс-руководитель компании Microsoft не уточнил.