Эксперты назвали простые способы защиты смартфона от поломки из-за перегрева

05.04.2020, 18:30, Разное

Эксперты назвали четыре простых способа защитить смартфон от поломки из-за постоянного перегрева. Они также дали несколько рекомендаций для предотвращения повышения температуры устройства во время его работы.

Самым действенным и простым способом справиться с нежелательным нагревом смартфона является простой отдых. Достаточно при первых признаках перегрева просто отложить устройство и дать ему необходимое время для остывания. Непрерывная запись видео или очень требовательные игры могут существенно поднять температуру телефона, а время бездействия позволит её снизить. Если же устройство нагревается даже в этом случае, тогда следует отключить все ненужные программы. Для начала нужно выключить Wi-Fi и Bluetooth, а после заняться приложениями, работающими в фоновом режиме. Это должно существенно снизить энергопотребление и, как следствие, нагрев.

В случае, если ничего не помогло, эксперты советуют сбросить настройки до заводских. Перед этим необходимо сохранить всю важную информацию. Не мешает после этого переустановить все приложения. Если же наблюдается сильный перегрев, то следует обратиться к специалистам для замены аккумулятора и полной диагностики. Предотвратить же перегрев можно просто придерживаясь нескольких советов. Не стоит класть телефон под прямые солнечные лучи и стараться не использовать яркость на максимальных значениях. При длительном простое лучше выключать смартфон, а если предстоит длительная работа, то лучше вынуть его из чехла.