Обнаружена связь между риском слабоумия у пожилых людей и загрязнением воздуха

05.04.2020, 18:25, Новости дня

Ученые обнаружили, что на появление слабоумия у пожилых людей может влиять загрязнение воздуха.

Специалисты обнаружили, что микроскопические твердые частицы, которые загрязняют атмосферу, угрожают организму. Маленький размер позволяет им проникать через разные биологические барьеры и наносить организму вред.

По мнению экспертов, такие частицы повышают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей. Также они нарушают кровоснабжение мозга, это может привести к слабоумию.