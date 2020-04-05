Пилатес поможет в борьбе с ожирением

05.04.2020, 18:25, Новости дня

Ученые провели новое исследование и обнаружили, что девушки, которые страдают ожирением, с помощью пилатеса могут значительно улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

В эксперименте специалистов участвовали женщины с ожирением в возрасте от 19 до 27 лет. На протяжении 12 недель девушки занимались пилатесом по специальной программе. Занятия проходили трижды в неделю и занимали один час.

Результаты эксперимента показали, что регулярные занятия снизили риск гипертонии у девушек с избыточным весом. Благодаря пилатесу у женщин уменьшилось количество жира, а также снизилось кровяное давление.