Россиян проверят на иммунитет к коронавирусу

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05.04.2020, 18:16, Новости дня

Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу, сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Уже запланировано и разработано популяционное исследование. Надо понимать, что делается в популяции, там, где было очень широкое распространение, в Москве и Московской области, и где еще не было совсем вируса, как защищена и как не защищена популяция», – цитирует «Интерфакс» Попову.

По ее словам, на следующей неделе запланирована регистрация тест-системы, которую разработал государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», «она определяет антитела».

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что данные по иммунитету россиян возможно будет накопить и проанализировать примерно через десять дней после начала исследований.

Ранее Попова заявила, что эпидемию коронавируса в РФ пока удается сдерживать от взрывного роста.

Напомним, в РФ число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, в Москве за сутки заболели 536 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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