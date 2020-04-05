США и Сомали нанесли удар по террористам «Аш-Шабаб»

05.04.2020, 18:15, Новости дня

Африканское командование вооруженных сил США заявило, что оно, в координации с правительством Сомали, в пятницу нанесло воздушный удар по «Аш-Шабаб» – террористической группировке, связанной с «Аль-Кайдой».

Командование в субботу выпустило заявление, в котором сообщило, что удар был нанесен 3 апреля в районе Буш-Мадина.

По первоначальным оценкам, в результате авиаудара были уничтожены пять террористов, говорится в заявлении. Мирные жители не пострадали.

Африканское командование сотрудничает с правительством Сомали, предпринимая усилия по улучшению ситуации в стране и условий жизни сомалийского народа, а также по укреплению системы государственного управления и развития экономики.

Командование и его международные партнеры «признают, что стабильность в Сомали не может быть достигнута исключительно военными средствами», говорится в заявлении. «Для этого нужны программы и создание возможностей для сомалийского народа», – отмечается в документе.

Международный комитет Красного Креста заявил в субботу, что Сомали находится на критическом перепутье, поскольку стране грозит распространение COVID-19, и в то же время она сталкивается с насилием, конфликтами, проблемами перемещенных лиц и недоедания.