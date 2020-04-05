Пользователь запустил Windows 10 на системе со 192 МБ ОЗУ

05.04.2020, 18:09, Разное

Пользователь 0xN0ri провел эксперимент по определению минимального объема оперативной памяти, которого необходимо, чтобы загрузить операционную систему Windows 10. Эту информацию он опубликовал в Twitter.

Эксперимент был проведен на виртуальной машине Oracle VM с 32-битной Windows 10 November 2019 Update (версии 1909). Работа началась с 512 Мб и постепенно он ее уменьшал. Система еще загрузилась на 192 Мб, а когда память уменьшили дальше, то это спровоцировало ошибку в виде «синего экрана».

Самый минимальный объем оперативной памяти, когда операционная система смогла загружаться, составлял 140 Мб, но даже так ей не доставало ресурсов, чтобы отобразить интерфейс. Система загружалась стабильно при 192 Мб ОЗУ. Стоит отметить, что Microsoft указывала 1 Гб оперативной памяти в минимальных требованиях этой операционной системы.