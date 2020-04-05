 

Названы профессии, рискующие стать ненужными после пандемии

05.04.2020, 18:08, Новости дня

Эксперты Института прогрессивного образования определили профессии, которые окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.

Так, в зону риска попадут турагенты и экскурсоводы, которые уже сейчас страдают сильнее всего, передает RT.

Такая же ситуация ожидается и в сфере фитнес-индустрии. После окончания режима самоизоляции многие фитнес-центры не смогут охватить клиентуру в полном объеме.

Кроме того, под ударом могут оказаться аналитики, юридические консультанты, менеджеры, фармацевты, риелторы, переводчики, учителя и репетиторы. Это обусловлено тем, что в условиях пандемии многие действия стали делаться за счет автоматизации и цифровизации.

Напомним, президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей. Глава государства также предложил объявить кредитные каникулы для граждан.



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