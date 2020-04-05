“Сиди дома!”: Ксения Собчак опубликовала видео неудавшегося побега Константина Богомолова

05.04.2020, 18:06, Разное

Ксения Собчак и Константин Богомолов на самоизоляции находят время для творчества. Сегодня, например, телеведущая поделилась поучительным роликом – как говорится, о наболевшем.

Сюжет прост и понятен: Богомолов карабкается через высокий забор особняка, собираясь выбраться за территорию, в то время как Собчак пытается его остановить: “Ты куда полез, ааа?” Далее раздается звук “дыщ”, Константин падает, якобы наповал сраженный выстрелом, и Ксения обращается с моралью к зрителям: “Сиди дома!”

Вчера арестовали Иисуса, а я застрелила Иуду!

– подписала Собчак ролик, под Иисусом подразумевая Иисуса Воробьева — москвича, которого задержала полиция на Патриарших прудах за выгул собаки далее чем в положенных 100 метрах.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)5 Апр 2020 в 1:18 PDT

Не так давно Собчак заявила, что уже переболела коронавирусом. Об этом она рассказала во время Instagram-эфира, отметив, что это случилось в начале декабря, и ее теперь “уже ничего не берет”.

Я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Никогда до этого так не болела: кашель, температура, ломота,

– рассказала Ксения, уточнив, что тогда ей был поставлен диагноз “атипичная пневмония” и лечилась она антибиотиками. Мама Собчак, политический деятель Людмила Нарусова, в марте была госпитализирована с повышенной температурой и предварительным диагнозом “коронавирус”, который в итоге не подтвердился.

Результат теста отрицательный. Диагноз – пневмония. Уфффф. Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда! Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одному посидеть дома и без Платона! Столько обид было эти недели на меня, что не видимся,

– прокомментировала вердикт врачей Собчак.

Людмила Нарусова и Ксения Собчак Ксения Собчак Платон Виторган на самоизоляции вместе с мамой