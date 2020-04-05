CGTN – ради борьбы с COVID-19 в этом году итальянцы встретят Пасху в самоизоляции

05.04.2020, 17:56, Новости дня

Италия — страна, где преобладают католики, поэтому Пасха — большой и очень важный праздник для местных жителей, которые в обычное время отправились бы в церкви или в гости к родным. Однако, как передаёт CGTN, в этом году в рамках борьбы с пандемией правительство призвало итальянцев отказаться от пышных торжеств и оставаться в самоизоляции.

АЛЕКС ФРЭЙЗЕР, корреспондент CGTN: Италия продлила карантин для своих граждан до 13 апреля. И это имеет большое значение для местных жителей, поскольку говорит о том, что в этом году им придётся провести Пасху дома в самоизоляции, вдали от своих семей.

Конечно же, Пасха — большой праздник для Италии.

Это страна, где преобладают католики, так что в обычное время в этот день многие отправились бы на службу в церкви или в гости к родне. Премьер-министр страны Джузеппе Конте призвал итальянцев пожертвовать и этим ради борьбы с коронавирусом. Начиная с 11 марта жителям Италии и так уже пришлось отказаться от всех перемещений без веской на них причины, свернуть все бизнесы, не несущие статуса первой необходимости, и оставаться в самоизоляции. С продлением карантина мы наблюдали, как итальянские власти прибегают ко всё более жёстким мерам, включая более высокие штрафы для тех, кто не соблюдает установленные правила.

На данный момент в стране насчитывается более 80 тысяч заражённых COVID-19, более 13 тысяч человек умерли. Судя по последним данным, опубликованным в среду 2 апреля, по сравнению с прошлой неделей количество новых случаев возросло. Сейчас в Италии в отделениях интенсивной терапии с коронавирусом находится 4 тысячи человек, но хорошо хотя бы то, что рост числа тех, кому необходим такой тип медицинской помощи, замедлился. В среду в интенсивную терапию направили только 12 новых пациентов.

Тем временем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила Италии письмо с извинениями за недостаточную поддержку со стороны европейского сообщества с самого начала кризиса. Как отметила Фон дер Ляйен, слишком многие страны ЕС были озабочены в первую очередь собственной ситуацией, однако пандемию можно остановить только работая сообща. По словам председателя, странам, наиболее пострадавшим от коронавируса, будет выделено 100 млрд. евро, первые выплаты получит Италия.

Некоторые государства ЕС уже оказывают содействие Риму. На прошлой неделе Германия отправила в Италию военный самолёт со специалистами, чтобы вывезти 30 человек, которым требуется неотложная медицинская помощь, из Бергамо. В этом городе самая тяжёлая ситуация с коронавирусом.

В течение последних нескольких недель в Италию прибыли группы медиков из России, Кубы и Китая, чтобы помочь Риму справиться с кризисом, который, похоже, будет продолжаться и в следующие не то что недели, а месяцы.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2020 года.