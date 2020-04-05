В России снимают фильм “Шугалей” о похищении российских социологов в Ливии

05.04.2020, 17:53, Разное

В РФ рассказали о съёмке фильм “Шугалей”, который расскажет о похищении российских социологов в Ливии. Картина поможет привлечь внимание к специалистам, находящимся в плену у бандформирований уже на протяжении года.

Детали будущего фильма раскрыл Александр Малькевич, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). По его словам, съёмки уже подходят к концу, и вскоре завершится работа над монтажом и озвучиванием сцен. Центральными же персонажами картины стали российские граждане Максим Шугалей и Самер Суэйфан, являющиеся работниками социологических служб. В настоящий момент они пребывают в тюрьме столицы Ливии, будучи похищенными вооружёнными боевиками. Данные события произошли почти год назад, но пока ни одна попытка освободить граждан РФ не привела к успеху. В связи с этим представители киноискусства решили показать правду о происходящем в кино.

Ранее по данному поводу проводилось несколько одиночных пикетов, но они не смогли раскрыть глаза на происходящее мировой общественности и правозащитникам. Александр Малькевич надеется, что его фильм Шугалей” станет более действенным в этом плане, и поможет выйти на свободу удерживаемым в Триполи социологам. Премьера картины должна состояться в уже в текущем месяце, напоминает информационный портал “НьюИнформ”.