Опубликован список «неубиваемых» и доступных к приобретению кроссоверов Toyota

05.04.2020, 17:53, Разное

В некоторых случаях водители не могут найти достойный автомобиль, несмотря на появление большого количества моделей на рынке. Специалисты решили составить рейтинг лучших кроссоверов автоконцерна Toyota, которые все ещё доступны на рынке.

Например, на южноафриканском рынке покупателям доступна мощная Toyota Land Cruiser 70, оснащенная 4,5-литровым V8 двигателем на 205 лошадиных сил. Кроме того, присутствует модификация с 4,0-литровым 231-сильным мотором. Не менее хорошим выбором станет кроссовер FJ Cruiser, обладающий 4,0-литровым силовым агрегатом, генерирующим свыше 270 лошадиных сил. Движок работает в паре с механической коробкой передач. Отметим, что японский автоконцерн по-прежнему производит классические версии Land Cruiser 76 и 79.

Стоит обратить внимание и на грузовые машины LC70: впрочем, такие «неубивыемые» автомобили обойдутся в странах, где их реализации продолжаются, очень дорого – от 2,6 до 3,2 миллионов рублей за стандартную модификацию. На российском рынке Toyota представлена не так широко, поэтому доступные кроссоверы вряд ли сравнимы по «начинке» с другими машинами бренда.