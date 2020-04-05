В Карелии официально подтвердили два случая заражения коронавирусом

05.04.2020, 17:48, Новости дня

В Карелии подтвердили первые два случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«В Республике Карелия с начала проведения противоэпидемических мероприятий получены 5 условно положительных результатов на коронавирус. Сегодня после верификации в референц-центре в Москве подтверждены 2 случая коронавируса, остальные – отрицательные», – написал Охлопков во «Вконтакте».

Министр уточнил, что заболевшие сейчас лечатся в республиканской инфекционной больнице.

В свою очередь глава республики Артур Парфенчиков на своей странице во «Вконтакте» уточнил, что коронавирус выявлен у мужчины и у 59-летней жительницы Петрозаводска. В настоящее время их состояние стабильное.

Напомним, в РФ число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, в Москве за сутки заболели 536 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.