 

В Карелии официально подтвердили два случая заражения коронавирусом

05.04.2020, 17:48, Новости дня

В Карелии подтвердили первые два случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«В Республике Карелия с начала проведения противоэпидемических мероприятий получены 5 условно положительных результатов на коронавирус. Сегодня после верификации в референц-центре в Москве подтверждены 2 случая коронавируса, остальные – отрицательные», – написал Охлопков во «Вконтакте».

Министр уточнил, что заболевшие сейчас лечатся в республиканской инфекционной больнице.

В свою очередь глава республики Артур Парфенчиков на своей странице во «Вконтакте» уточнил, что коронавирус выявлен у мужчины и у 59-летней жительницы Петрозаводска. В настоящее время их состояние стабильное. 

Напомним, в РФ число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, в Москве за сутки заболели 536 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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