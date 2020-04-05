Минздрав РФ дал рекомендации работодателям из-за обстановки с коронавирусом

05.04.2020, 17:30, Разное

От всех работодателей требуется обеспечить собственных сотрудников средствами индивидуальной защиты, если им необходимо контактировать с людьми на протяжении трудового дня. С такой рекомендацией выступили в Минздраве РФ 5 апреля.

В данном случае речь идет о кондукторах, продавцах магазинов, кассиров в метрополитене, работников МФЦ, аптек, правоохранительных органов и остальных организаций государственного типа. Все они обязаны носить перчатки и маски, а также обрабатывать свои руки антисептиком. Представители Минздрава отметили, что эти меры необходимо соблюдать, потому как коронавирус передается воздушно-пылевым путем, через бытовые предметы и воздушно-капельным путем.

Российское правительство 24 марта издало прекратить деятельность ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров в связи с пандемией коронавируса. Сотрудники Роспотребнадзора следят за реализацией распоряжения. Спустя время московский градоначальник Сергей Собянин поставил свою подпись под приказом, по которому в городе с 28 марта закрываются бани, рестораны, крупные торговые центры, салоны красоты, парки, солярии и массажные салоны.