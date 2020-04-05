Ученые из США не считают Ухань источником COVID-19

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05.04.2020, 17:30, Разное

Ученые из США не считают, что именно Ухань был источником COVID-19. Роберт Гэри заявил о необходимости более тщательного расследования для определения места, в котором возник коронавирус.
Хотя китайский город стал известен как место с первыми больными, однако у вируса отсутствует «ранее использованная структура». По одной из версий, источником инфекции являются летучие мыши. Сходство возбудителя COVID-19 и соответствующей структуры у животных составило 96%. Из-за некоторых мутаций он смог воздействовать на человека, а также стать особо опасным.

Как выяснилось, именно мутации поверхностных белков могли вызвать пандемию. Соответствующие изменения дали возможность заразить клетки людей. Помимо этого, Гэри выразил уверенность, что коронавирус мог появиться не на рынке морепродуктов Уханя. Проведённый анализ показывает на более раннее возникновение возбудителя заболевания.



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