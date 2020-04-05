 

Администрация Курской области извинилась за ошибку в интервью губернатора

05.04.2020, 17:30, Новости дня

Администрация Курской области принесла извинения жителям за ошибку, которая произошла во время записи телеинтервью губернатора региона Романа Старовойта.

При записи интервью оказался неуслышанным вопрос ТК «Сейм», который звучал следующим образом: «Важный вопрос – это оплата коммунальных услуг. Как в период полной самоизоляции оплачивать квитанции?» После некоторой паузы губернатор сказал: «У нас технические неполадки начались, к сожалению, я вас не слышу…» и интервью было окончено. 

«Мы приносим извинения за это упущение, которое вызвало столь эмоциональные трактования. Мы и впредь будем руководствоваться принципами максимальной информационной открытости и приложим все усилия, чтобы делать это без ошибок», – говорится в заявлении администрации региона в Telegram.

Администрация уверяет, что в ситуационном центре этот вопрос действительно слышен не был. В доказательство приводится фрагмент видеозаписи.



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