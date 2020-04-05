 

Ксения Собчак «подстрелила» убегающего от нее Константина Богомолова

05.04.2020, 17:30, Разное

Российская журналистка Ксения Собчак по-прежнему рассказывает поклонникам, как проводит время в самоизоляции. На этот раз она показала, как попыталась «застрелить» убегающего от нее супруга.
Бывшая ведущая скандального телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак, как и многие иные отечественные знаменитости, находится на самоизоляции дома. На своей странице в социальной сети Instagram блондинка опубликовала видеоролик, который сняла в компании супруга Константина Богомолова. В кадре можно увидеть, как режиссер делает попытку перелезть через забор из кирпича. Это мешает ему сделать жена, «подстрелившая» мужа в шутку.

Как написала российская знаменитость под новым постом в микроблоге, «вчера арестовали Иисуса, а я застрелила Иуду». Константин Богомолов после «выстрела» упал и принялся имитировать якобы предсмертные звуки. Потом в кадре появилась Ксения Собчак, сдувающая невидимый оружейный дым из пальца, а также призывающая всех сидеть дома. Бывший кандидат в президенты напомнила, что в Москве задержали местного жителя с именем Иисус. На него составили протокол о неповиновении работнику полиции.

Ранее экс-ведущая «Дом-2» раскрыла секрет брака с Константином Богомоловым. Она дала ряд рекомендаций, как предотвратить развод во время коронавируса.



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