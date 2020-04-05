 

Сокурсник Путина Швец: После взрыва на “Векторе” Кремль запаниковал. Решили занести вирус в Ухань и перевести стрелки на китайцев

05.04.2020, 17:25, Новости дня

После взрыва, произошедшего в сентябре 2019 года в российском центре вирусологии “Вектор” (Новосибирск), российские спецслужбы якобы решили скрыть утечку коронавируса и “занести” инфекцию в китайский город Ухань. Такую теорию в интервью изданию “ГОРДОН” озвучил бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

“После взрыва на “Векторе” Кремль, как водится, запаниковал. Предпринимать широкомасштабные меры по локализации аварии – значит признать, что стали потенциальной угрозой всему человечеству. Ведь утечка COVID-19 – это более масштабная и страшная катастрофа, чем Чернобыль. Поэтому ответственность придется нести перед всем миром. А этого, как известно, Кремль очень не любит. Вот и решили занести вирус в Ухань и перевести стрелки на китайцев”, – утверждает он.

Сокурсник Путина Швец: Если спецслужбы РФ занесли коронавирус в Ухань – это шанс для “преемников” убрать Путина, обвинив его в злодействе. Читайте полную версию интервью

К выводу об искусственной природе COVID-19 Швеца подтолкнула информация о том, что в январе 2020 года “Вектор” сообщил о разработке двух вакцин против коронавируса. До марта этот центр оставался единственным в России, который мог официально проводить тесты на коронавирус.

Слухи о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 и основанные на этом теории заговора возникли в самом начале пандемии. По данным Госдепартамента США, в социальных сетях тысяч связанных с Россией аккаунтов публиковались “практически идентичные сообщения” о том, что коронавирус является биологическим оружием и был создан ЦРУ как средство ведения экономической войны с Китаем.

В середине марта международная группа ученых на основании сравнения генома коронавируса SARS-CoV-2 и других шести известных науке коронавирусов, поражающих человека, пришла к однозначному выводу, что SARS-CoV-2 “не является лабораторной конструкцией или целенаправленно выращенным вирусом”.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 апреля количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 1,22 млн, из них 252,5 тыс. выздоровели, почти 66 тыс. скончались, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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