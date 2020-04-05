Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин. Появилась информация, что у митрополита Павла выявили коронавирус

05.04.2020, 17:25, Новости дня

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит Павел болен коронавирусной инфекцией. Об этом 5 апреля сообщил в Facebook бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза.

“Уже несколько источников сообщили, что настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (которого журналисты называют Паша-Мерседес) болен COVID-19. Кроме того, Киево-Печерская лавра закрыта для паломников с воскресенья из-за карантина, а братию проверяют на коронавирус. Так что все говорит о том, что это, скорее всего, правда”, – написал он.

Уже несколько источников сообщили, что настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (которого журналисты называют… Posted by Borislav Bereza on Pühapäev, 5. aprill 2020

Информацию о коронавирусной инфекции у митрополита Павла озвучила со ссылкой на два источника в окружении настоятеля и “Религиозная правда”. По данным издания, Павлу стало плохо три дня назад, позже у него диагностировали COVID-19.

4 апреля на сайте Киево-Печерской лавры уведомили, что “для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры провела тестирование на наличие заболевания”.

“Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Результат обследования будет известен в ближайшее время. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет”, – говорится в сообщении.

В лавре рассказали, что в помещениях провели дезинфекцию и из-за карантина закрыли храм для верующих.

В марте митрополит Павел выступил против закрытия лавры на карантин, заявив, что нужно молиться, и призвав всех “спешить в храм”.

По состоянию на 5 апреля в Киеве подтвердили 245 случаев заболевания COVID-19, четыре человека умерли, 12 вылечились.

Всего в Украине, по данным Минздрава, от коронавирусной инфекции скончались 32 человека.