Фурса: Полгода карантина украинская экономика не выдержит. Деньги просто исчезнут

05.04.2020, 17:25, Новости дня

Украинская экономика не выдержит карантина длительностью полгода. Такое мнение в интервью “Фактам” высказал украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса.

По его словам, на нынешнем этапе карантин “привел к остановке большинства сервисных и всех сопутствующих секторов – тех, что составляют около трети украинской экономики”.

“Ситуацию усугубляет и происходящее на валютном рынке (однако девальвацию гривны мы ожидали). Собственно, все продолжится в таком же духе, если формат карантина не будет изменен в сторону либо ужесточения, либо создания некого “умного карантина”, когда на самоизоляции будут лишь те, кто входит в группу риска. Ведь карантин длительностью полгода украинская экономика не выдержит. Это будет очень больно. Деньги просто исчезнут”, – отметил он.

Второй этап кризиса, заявил Фурса, начнется, когда до Украины “доберется внешний карантин”.

“Карантин большой мировой экономики приведет к всемирной рецессии, которая, разумеется, повлияет на ситуацию во всех странах, в том числе и в Украине. Это случится постепенно – в течение нескольких месяцев. Естественно, прежде всего этот процесс ударит по курсу гривны. Классический пример: падает спрос на металл – уменьшается объем его производства – в результате снижается ВВП. Чем меньше работают люди на заводе, тем меньшую зарплату они получают”, – считает инвестбанкир.

По мнению Фурсы, если не случится дефолт, на этом кризис закончится. “Но если не будет сотрудничества с МВФ, можем себе “родить” третий этап – дефолт со всеми сопутствующими негативными последствиями”, – заключил он.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

2 апреля правительство приняло решение ужесточить ограничительные меры.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина “начнет возвращаться к нормальной жизни” не ранее 15 мая.

По состоянию на 5 апреля в Украине подтвержден 1251 случай коронавирусной инфекции, 32 человека умерли, 25 выздоровели.