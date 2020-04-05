Новая инфекция просочилась в Карелию

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05.04.2020, 17:20, Новости дня

В Карелии выявлены первые два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших проходят лечение в республиканской инфекционной больнице в Петрозаводске.

Как сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, с начала проведения противоэпидемических мероприятий карельские специалисты получили пять условно положительных результатов на коронавирус. В воскресенье, 5 апреля, два случая подтверждены после перепроверки в Москве, остальные оказались отрицательными.

Глава республики Артур Парфенчиков уточил, что коронавирус выявлен у мужчины (его возраст не называется) и у 59-летней жительницы Петрозаводска. Их состояние стабильное, пишет ТАСС.

В РФ на 5 апреля зафиксированы в общей сложности 5389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели, 45 умерли.



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