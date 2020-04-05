Компания Toyota продает новые Toyota Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

05.04.2020, 17:11, Новости дня

Японский автомобильный гигант Toyota активно продолжает продажи моделей Land Cruiser 70 и FJ Cruiser на рынке ОАЭ.

Вместе с тем специалисты выразили удивление данным обстоятельством, тогда как в остальных государствах в настоящее время доступны лишь современные модели. Напомним, внедорожник Land Cruiser 70 официально выпущен в 1984 году, тогда как FJ Cruiser показали широкой аудитории в 2006 году.

Наибольшую популярность вышеуказанный автомобиль получит в Африке и Южной Америке, где внедорожники являются более актуальными из-за местного рельефа. Приобрести легендарные внедорожники можно на рынке ОАЭ по цене от 40 тысяч долларов в минимальном исполнении. Под капотом внедорожника установлен 4,5-литровый двигатель на 202 л.с. мощности.