 

Новый внедорожник Maxus D90 Pro появился у дилеров

05.04.2020, 17:11, Новости дня

Китайская компания Maxus объявила о начале продаж нового рамного внедорожника D90 Pro.

Вместе с тем производитель первоначально рассекретил данную модификацию осенью прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу. Однако уже к 10 апреля новинка Maxus D90 Pro поступит в продажу на местном рынке Китая. Известно, что внедорожник получил 2-литровый турбированный агрегат с мощностью 218 л.с.

Кроме того, модель приводится в движение 6-ступенчатой коробкой передач. Производитель предусмотрел одновременно несколько новых модификаций, которые отличаются функционалом, производительностью и количеством сидений. Покупатели смогут приобрести внедорожник Maxus D90 Pro с 5-7-местным салоном.



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