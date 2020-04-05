Сервис Skype Meet Now предоставил возможность совершения видеозвонков без регистрации

05.04.2020, 17:09, Разное

Мессенджер Skype запустил специальный сервис под названием Meet Now, который существенно упрощает возможность осуществления видеозвонков. Сервис не требует от пользователей регистрации ввиду ситуации вокруг коронавируса и необходимости самоизоляции.

В текущих условиях обеспечение связи между людьми имеет особенно большое значение. Предложение от Microsoft позволяет быстро обеспечить видеозвонок при наличии подключенного интернета. Достаточно создать специальную комнату конференции и отправить собеседнику уникальную ссылку, после чего он сможет присоединиться к общению через Meet Now.

В сущности, речь идёт о несколько упрощенной версии Skype, которая получила ряд дополнительных возможностей. Вспомогательные функции выражаются в виде хранения файлов в специальном облаке для обмена пакетами данных между участниками конференции. В случае необходимости звонок может быть записан и храниться в архиве в течение месяца. Участниками беседы могут быть до 50 человек.