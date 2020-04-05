Малышева показала, как безопасно ходить в магазины

05.04.2020, 17:08, Новости дня

Врач и телеведущая Елена Малышева на личном примере показала, как нужно ходить за продуктами, чтобы не заразиться коронавирусом.

На своей странице в Instagram Малышева опубликовала видео с рекомендациями. Перед походом в магазин телеведущая надела медицинскую маску и перчатки. Она объяснила, что за входную ручку перед вами мог взяться зараженный коронавирусом, именно поэтому важно быть в перчатках.

Также Малышева отметила, что необходимо протереть влажными салфетками ручки и полки тележки. Оплачивать покупки следует бесконтактной банковской картой.

В свою очередь кнопки домофона и лифта стоит нажимать косточкой пальца или использовать магнитный ключ.

После того, как ведущая зашла в квартиру, она подчеркнула, что перчатки не нужно сразу же снимать. Их сперва необходимо обработать антисептиком.

Все купленные продукты лучше протереть дезинфицирующим средством, а овощи и фрукты промыть горячей водой. Пакеты необходимо выбросить, а то место, где они стояли, обработать.

Кроме того, Малышева отметила, что вирус живет только в каплях: чтобы продукты стали опасными, на них кто-то должен был кашлять или чихать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Наденьте обычные перчатки или хирургические Протрите влажными салфетками ручки тележки Сохраняйте дистанцию с другими людьми Оплачивайте покупки картами или бесконтактными мобильными системами Кнопки домофона и лифта нажимайте косточкой пальца Обработайте покупки дезинфицирующими салфетками Овощи и фрукты вымойте горячей водой Избавьтесь от пакета, в котором принесли продукты Протрите поверхности, к которым прикасались Вымойте руки с мылом или спиртосодержащими средствами Смотрите новое видео из цикла «Малышева объясняет» в IGTV и на моём YouTube-канале MALYSHEVA.LIVE #малышеваобъясняет #запродуктами #коронавирус #еленамалышева #житьздорово #здоровье

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 5 Апр 2020 в 12:02 PDT

Напомним, в РФ число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, в Москве за сутки заболели 536 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.