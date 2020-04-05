Технологии: Нечувствительные тесты и скрытые переносчики. Статистика коронавируса в контексте

05.04.2020, 16:54, Разное

С момента начала пандемии коронавируса COVID-19 различные государства сообщают о сотнях новых случаях заражения. По данным института Джона Хопкинса, во всем мире подтвердили свыше 1,2 млн диагнозов.

Но эпидемиологи считают, что эти цифры могут не отражать реальность, в первую очередь, из-за достаточно низкого уровня тестирования. Еще одна причина – некоторые правительства намеренно искажают статистику и недооценивают серьезность проблемы в своих странах.

Цифры выше?

Эксперты утверждают, что на данном этапе трудно обозначить реальный масштаб пандемии из-за недостаточного количества тестов. Но проблема может быть связана с тем, что некоторые носители вируса не проявляют никаких симптомов и не обращаются в медучреждения.

Некоторые же страны не хотят признавать масштаб распространения заболевания. Накануне американские СМИ рассказали, что политики в США, ссылаясь на засекреченный доклад спецслужб, обвиняют власти Китая в сокрытии реального количества заразившихся коронавирусом.

Экспертное сообщество также подозревает, что власти Ирана могут занижать официальные цифры. Вопросы вызывает и относительно низкие показатели по заболевшим в России.

Проблемы с массовым тестированем

Чем больше людей тестируют внутри страны, тем больше у нее шансов купировать распространение коронавируса, говорят эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Так данные, например, США указывают, что количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом резко возросло по мере того, как власти внедрили систему массового тестирования. Означает ли это, что инфекция стремительно распространяется – не совсем, говорят эксперты. По словам эпидемиологов, только тестирование наибольшего количества людей может дать представление об этом заболевании.

В Индии, где проживают почти 1,4 миллиарда человек, власти отказались внедрять систему массового тестирования. Еще в середине марта высшее руководство страны заявило, что не будет исполнять требования ВОЗ, потому что считают, что коронавирусная инфекция почти не задела Индию. Тогда глава Совета по медицинским исследования Баларам Бхаргхва заявил, что массовое тестирование лишь усилит “страх среди населения, приведет к повышенной паранойе и хайпу”. По официальным данным, на данный момент в Индии зарегистрировано лишь 3,5 тысячи заразившихся и меньше 100 смертей.

Но даже если и власти имеют средства и готовы тестировать большое количество людей, не всегда понятно, кого именно – далеко не у всех заболевание проявляется в одинаковой форме.

Главный санитарный врач Чехии Ярмила Ражова рассказывала, что, согласно их исследованиям, около 40% инфицированных COVID-19 вообще не проявляют симптомов.

Их в научном сообществе называют скрытыми переносчиками. Именно они, считают врачи, могли поспособствовать настолько широкому распространению заболевания.

Как утверждает исследователь инфекционных заболеваний Колумбийского университета и соавтор исследования распространении коронавируса в журнале Science Джеффри Шэман, именно носители вируса, не проявляющие симптомов заболевания, являются основными распространителями, так как их невозможно вычислить.

Россия – доверять ли тестам

Согласно официальным данным, в России за все время пандемии зарегистрировали чуть больше 5,3 тысяч случаев заражения и 45 смертей. Изначально официальные российские данные не включали в статистику по погибшим от коронавируса людей, которые умирали от сопутствующих заболеваний или дисфункций организма, но с подтвержденным коронавирусом в организме.

Утром 5 апреля Роспотребнадзор сообщил, что провел почти 700 тысяч тестов на наличие коронавирусной инфекции.

Российское научное издание PCR News объясняет относительно небольшое количество поставленных диагнозов COVID-19 низкой чувствительностью российских тест-систем. Сейчас российские медики используют единственную тест-систему, которую разрабатывал государственный научный центр “Вектор”.

Проблема заключается в том, предполагает издание, что во время разработки тестов у российских ученых могло не быть клинических образцов от пациентов и штамма инфекции для ее определения. Поэтому сейчас эти тест-системы не всегда могут обнаружить заболевание на ранних стадиях или низкую концентрацию вируса в организме, а следовательно могут давать ложноотрицательный результат.

В издании также сообщают, что данные тест-системы могут давать и ложноположительный. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 23 марта заявил, что вскоре изменит состав тест-систем для более четкого выявления вируса.

Китай – ложные данные?

По официальный данным, переданным в институт Джона Хопкинса, в Китае за весь период пандемии коронавирусом заразились чуть больше 82 тысяч человек и почти 3,5 тысяч умерли. Именно китайская провинция Хубэй – источник этого заболевания.

Для сравнения, США зафиксировали 312 тысяч случаев заболевания COVID-19 и почти 8,5 тысяч смертей из-за вызванных им осложнений.

В начале апреля американская разведка представила Белому дому засекреченный доклад, согласно которому власти Китая намеренно занижают публичные данные о распространении коронавируса. О существовании доклада изданию Bloomberg рассказали американские чиновники на условии анонимности, другие детали документа они предоставить отказались.

Также в международном сообществе вызвали много вопросов фотографии нескольких тысяч урн с прахом в морге провинции Хубэй, которые опубликовало китайское издание Caixin в конце марта. Как утверждают в издании, в урнах – прах умерших от COVID-19, который привезли из больниц и выдавали родственникам.

Иран – неполная картина

По официальным данным, из стран Ближнего Востока жители Ирана пострадали от коронавируса больше всего. Как утверждают власти, с момента начала пандемии заболеванием заразились почти 56 тысяч человек, из них 3,5 тысячи умерли в больницах. Но внутри страны и за ее пределами эпидемиологи и некоторые политики считают, что эти цифры тоже занижены.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Иране неоднократно несколько региональных чиновников и членов парламента озвучивали статистику зараженных и умерших, превышающие официальную общенациональную статистику, которая передается в международные мониторинговые организации.

Так, например, в начале марта глава Минздрава провинции Гилан Хоссейн Гхорбани 8 марта сообщил государственному новостному агентству о том, что за прошедшие сутки только в этом регионе скончались 200 человек из-за коронавируса. В этот день Министерство здравоохранения передало данные о 194 погибших во всей стране.

Спустя несколько дней губернатор провинции Исфахан Алиреза Мортезаи рассказал, что только в двух крупнейших городах этой провинции зарегистрировали более 1000 случаев заражения коронавирусом и 88 смертей. В этот же день Минздрав отчитался о 601 случае заражения и 237 умерших по всей стране.