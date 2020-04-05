 

Наводим красоту: в Москве разрешили работать салонам красоты, баням и саунам

05.04.2020, 16:53, Новости дня

Возобновить деятельность смогут только те объекты, у которых есть медицинская лицензия.

С сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье вновь откроются салоны краосты, бани, сауны, солярии и кабинеты массажа. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, всем этим учреждениям, где обычно москвичи «чистят перышки», разрешено работать в период самоизоляции.

Как сообщает РИА Новости, работать смогут исключительно только те, у кого имеется медицинская лицензия. При этом уточняется, что работать они смогут до 1 мая, а там, видимо, по обстоятельствам. Всем остальным заведениям, у которых нет медицинской лицензии, запрещено работать вплоть до 30 апреля.

Ограничение работы салонов красоты, бань, соляриев и саун было введено после того, как президент России продлил нерабочие дни до 30 апреля. Ограничение не коснулось экстренных служб, продуктовых магазинов с  аптеками, банков, общественного транспорта, а также предприятий, связанных с непрерывным циклом производства. Кафе и ресторанам разрешили работать только на доставку. В конце марта Сергей Собянин призвал жителей Москвы готовиться к худшему. Хотя красивыми хочется быть и в трудные времена.



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