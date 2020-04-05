Стране нужен «сухой закон» на период карантина?

05.04.2020, 16:53, Новости дня

Из-за коронавируса РФ начала крепко пить, некоторые регионы ходят ввести запрет на продажу алкоголя.

В стране идут непонятные новые процессы. Один из них продажа гантелей увеличилась в три раза. Молодцы, качаются, не теряют время даром.

Но увеличилось и количество употребления спиртных напитков. Народ ударился в пьянство. В Якутии произошли первые убийства на фоне пьянства из-за коронавируса. В некоторых регионах предлагают немедленно включить «сухой закон», запретить продажу спиртного в магазинах.

Честно скажу, я иногда по паре бокальчиков или бутылочку красного вечером пропускаю. Деваться некуда, нервяк бьет. Я считаю, что мера остановить продажу алкоголя всегда была крайне глупой и к чему хорошему не приводила. Вспомнить хоть Михаила Сергеевича Горбачева, который объявил «сухой закон».

Но факт, кто-то за «сухой закон», кто-то против. Итак, высказывайтесь: нужно ли остановить продажу алкоголя на время по всей стране, да или нет? Голосуем!