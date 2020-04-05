 

Стране нужен «сухой закон» на период карантина?

05.04.2020, 16:53, Новости дня

Из-за коронавируса РФ начала крепко пить, некоторые регионы ходят ввести запрет на продажу алкоголя.

В стране идут непонятные новые процессы. Один из них  продажа гантелей увеличилась в три раза. Молодцы, качаются, не теряют время даром.

Но увеличилось и количество употребления спиртных напитков. Народ ударился в пьянство. В Якутии произошли первые убийства на фоне пьянства из-за коронавируса. В некоторых регионах предлагают немедленно включить «сухой закон», запретить продажу спиртного в магазинах.

Честно скажу, я иногда по паре бокальчиков или бутылочку красного вечером пропускаю. Деваться некуда, нервяк бьет. Я считаю, что мера остановить продажу алкоголя всегда была крайне глупой и к чему хорошему не приводила. Вспомнить хоть Михаила Сергеевича Горбачева, который объявил «сухой закон».

Но факт, кто-то за «сухой закон», кто-то против. Итак, высказывайтесь: нужно ли остановить продажу алкоголя на время по всей стране, да или нет? Голосуем!



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / От румбы до вальса: что ждет зрителей в новом сезоне шоу “Танцы со звездами”

01.04 / Как Россия борется с «фейковыми новостями» о коронавирусе

25.03 / В Узбекистане разработали собственную тест-систему выявления коронавируса

20.03 / Эксперт объяснил, почему поляки размечтались о Калининграде

23.03 / В РФ за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса

25.02 / В СПЧ прокомментировали приговоры участникам дела «Сети»

17.02 / Мишустин поручил разработать план развития проблемных регионов

06.02 / Греф оценил влияние коронавируса на мировую экономику

03.02 / Анкара заявила о предупреждении РФ о передвижении турецких военных в Сирии

19.02 / В приложении “Госуслуги Москвы” теперь можно оплачивать детские кружки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска