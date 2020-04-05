Боксёр Амир Хан из Великобритании связал эпидемию коронавируса с запуском сетей 5G

05.04.2020, 16:53, Разное

Амир Хан выступил с заявлением, рассказав, что появление коронавируса связано с запуском сетей 5G. Боксёр из Великобритании уверен, новые технологии создаются для причинения вреда части человечества.

Амир Хан заявил, что COVID-19 имеет рукотворное происхождение, и был разработан одними людьми для убийства других. Сейчас, когда в мире активно идёт запуск беспроводных сетей нового поколения 5G, из-за их тестирования началась эпидемия коронавируса. Бывший спортсмен считает, имеет место некий заговор, и болезнь появилась не в Китае. Сейчас повсеместно строят вышки, отмечает боксёр из Великобритании, и их истинное предназначение пока не установлено.

Их возводили по ночам, а теперь люди начали умирать, и им говорят, чтобы те не выходили из дома. Возможно, это попытка скрыть дальнейшие цели и действия тайных вершителей судеб. На этот раз кому-то стали неугодны пожилые люди. В качестве доказательства он напомнил, аналогичные эпидемии возникали в мире, когда происходил запуск 3G и 4G сетей. В 2003 произошла вспышка атипичной пневмонии, а в 2009 человечество столкнулось со свиным гриппом.

Тем не менее, Амир Хан солидарен с властями Соединённого Королевства, и полностью поддерживает те меры, которые принимают представители здравоохранения для сдерживания эпидемии коронавируса. При этом экс-боксёр признаёт, его слова могут показаться странными, и в них сложно поверить. Некоторые уже поставили заявление под сомнение, отметив, сети 5G пока появились в избранных странах, а пандемия распространилась на весь мир.