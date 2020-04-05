Врачи: Карантин влияет на менструальный цикл у женщин

05.04.2020, 16:53, Разное

Иностранные врачи рассказали, что введенный по причине распространения коронавируса карантин способен оказать отрицательное воздействие на менструальный цикл женщины. В период самоизоляции представительницы слабого пола ощущают перемены в своем организме.

Специалистам в сфере здравоохранения удалось выяснить, что количество свободного времени, которое жительница проводит в домашних условиях, и настроение заметно влияют на менструальный цикл. Доктор Сара Толер отметила, что выпавшие при карантине пропущенный период или задержка могут быть вызваны неуверенностью в своем будущем или страхом.

Сложившаяся обстановка на планете способна спровоцировать стресс, воздействующий на физическое и психическое здоровье. Он приводит в действие гормональный путь в организме человека, именуемый HPA. Стоит также напомнить о выработке кортизола, и данная комбинация может подавлять обычный уровень репродуктивных гормонов. Итоги последних экспериментов продемонстрировали наличие связи между отсутствием овуляции и существенной степенью стресса, но при этом присутствует вероятность перемены продолжительности цикла, который чаще всего снижается.

Определенные женщины ощущают более значимые симптомы ПМС на карантине. Нынешняя ситуация приводит к заметным перепадам настроения и менструальным болям. Специалисты рекомендуют следить за своим состоянием, чтобы своевременно выявить изменения и избежать стресса.