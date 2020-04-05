Футболист сборной Англии извинился за секс-вечеринку на карантине

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05.04.2020, 16:48, Новости дня

Защитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» Кайл Уокер извинился за организованную во время карантина секс-вечеринку у себя дома.

Как информирует The Sun, футболист пригласил друга, а также воспользовался услугами эскорта – к парням пришли две девушки, получившие позже 2200 фунтов за свою работу, передает RT.

В «Манчестер Сити» отреагировали на ситуацию, заявив, что игрок может получить крупный штраф от клуба за игнорирование правил по соблюдению социальной дистанции.

На следующий день после инцидента футболист выпустил видеообращение, на котором призвал людей соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса. 

После того, как дело приобрело широкий общественный резонанс, Уокер выступил с публичными извинениями. 

«Я понимаю, что как футболист являюсь для многих ролевой моделью. В этом смысле, я хочу извиниться перед моей семьей, перед клубом, болельщиками и всеми за свой разочаровывающий проступок. Мои действия абсолютно не соответствовали тому, как необходимо себя вести во время карантина», – отметил он. 

Ранее сообщалось, что Британия обогнала Китай по числу жертв коронавируса. 

Во всем мире количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 1 млн человек, свыше 50 тыс. скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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