Любовь на карантине: Диана Крюгер и Норман Ридус устроили свидание на автозаправке

05.04.2020, 16:40, Разное

Диана Крюгер и Норман Ридус – одна из самых скрытных пар Голливуда, которая не привыкла выставлять личное напоказ и кичиться своей славой и богатством. Поэтому в обычной жизни в них сложно узнать знаменитых актеров, ведь одеты они невычурно и передвигаются не на авто с водителем, а на мотоцикле. Очередное доказательство тому на днях предоставили папарацци, которые запечатлели Крюгер и Ридуса в Малибу.

Диана Крюгер и Норман Ридус Диана Крюгер и Норман Ридус43-летняя Диана и 51-летний Норман сделали перерыв в самоизоляции и выехали на мотопрогулку: фотографы застали пару у Cafe Habana, где они остановились на ланч. Взяв салаты, роллы и напитки, звезды расположились прямо на бордюре, и, судя по фото, данный антураж совершенно не портил их романтического настроя. Не перестали Крюгер и Ридус обниматься и автозаправке, где остановились, чтобы “накормить” эксклюзивный мотоцикл Нормана – чоппер Harley-Davidson Knucklehead производства Powerplant.

Диана Крюгер и Норман Ридус Напомним, что совсем недавно Крюгер и Ридус стали счастливыми обладателями еще одного объекта недвижимости. Им оказался особняк на уединенном мысе неподалеку от знаменитого отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Обошелся он семейной паре в 8,5 миллионов долларов, что, по данным риэлторов, весьма недорого – изначально владельцы запрашивали цену в 13 миллионов. На четырех этажах белоснежного дома 1920-х годов, который внешне похож на средневековый замок, площадью 718 квадратных метров поместились 4 спальни, 5 ванных комнат и еще два дополнительных санузла. Благодаря высокой этажности архитекторы смогли создать двухуровневую кухню и гостиную, а также столовую. Поднявшись наверх, можно попасть в спортзал, домашний кинотеатр с бархатным диваном и личной студией звукозаписи, библиотеку и кабинет. Придомовая территория тоже богата на изыски: посреди утопающего в зелени сада расположился овальный бассейн, лежаки, под деревьями растянули несколько гамаков, а к дому пристроили открытое патио с камином и зоной для барбекю. А множество балконов по всему дому позволяют рассмотреть природу и город с разных сторон.