У Гомес диагностировали серьезные проблемы со здоровьем

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05.04.2020, 16:35, Разное

Исполнительнице пришлось обратиться за помощью в одну из лучших психиатрических клиник Америки. Как оказалось, переживания Селены были вполне обоснованными. Врачи поставили инстадиве неутешительный диагноз – биполярное расстройство личности. Об этом знаменитость рассказала в своем “Инстаграм”-аккаунте.

Тем не менее, по словам Гомес, она рада, что узнала правду. Ведь долгое время девушка мучилась, не понимая, что с ней происходит. Селена страдала от резких перепадов настроения, вялости и апатии.

“Когда у меня есть много информации, это действительно помогает, это не пугает меня, когда я знаю, что это такое”, – отметала певица.

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Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 30 Мар 2020 в 7:07 PDT

К слову, на психическом здоровье исполнительнице сильно сказался роман с известным музыкантом Джастином Бибером. По словам артистки, будучи в отношениях со звездой, она стала жертвой эмоционального насилия. “Я поняла это, только когда окончательно повзрослела. Мне бы не хотелось провести остаток своей жизни в разговорах об этом, но я правда горжусь тем, что теперь стала сильнее, чем когда-либо, и смогла найти способ с достоинством выйти из этой ситуации”, – заявила Селена радиостанции National Public Radio.



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