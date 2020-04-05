Санавиация Великобритании обзавелась двумя автомобилями Skoda Kodiaq RS

05.04.2020, 16:30, Разное

В Мидленде представители службы санитарной авиации получили поддержку в виде двух автомобилей Skoda Kodiaq RS 4×4. Та же организация в нескольких британских городах использует машины как средство наземной помощи для экипажей и вертолетов.

Санитарная авиация не работает в темный период времени, поэтому благотворительная структура применяет автомобили Skoda Kodiaq для реагирования при чрезвычайных ситуациях. Всего за первый квартал нынешнего года организация выполнила больше шести сотен миссий и преодолела почти 10 000 миль в дороге.

Требовалось транспортное средство, благодаря которому удалось бы получить доступ к удаленным точкам, и с существенным количеством мест для транспортировки спасательной техники для специалистов. Вполне приемлемым вариантом оказался полноприводный автомобиль Kodiaq RS, под капотом которого находится дизельный двухлитровый агрегат, генерирующий 236 лошадиных сил.

Санитарная авиация Британии обзавелась двумя машинами, все они хорошо адаптированы к нормативам службы медицинской скорой помощи. Специализированную работу при этом осуществлял одобренный чешской компанией Skoda преобразователь Halls Electrical Limited. Упомянутые выше модели должны подойти друг другу, потому как объединяют парк, в котором содержатся две Super той же марки. Все эти транспортные средства оказывают содействие аварийным группам, они могут функционировать на протяжении целых суток в течение круглого года. По словам представителей службы, для них очень важно, чтобы автомобильный парк соответствовал всем требованиям работы, а мощность, универсальность и надежность двух новинок дадут возможность оперативно реагировать на острые ситуации в городах страны.