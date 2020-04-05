 

В Киеве запретили находиться на улице без маски

05.04.2020, 16:30, Новости дня

В Киеве запретили находиться на улице без средств защиты из-за угрозы распространения коронавируса, следует из распоряжения Киевской городской государственной администрации.

Распоряжение опубликовано на сайте КГГА. 

«С 6 апреля в столице, как и в других городах Украины, начнут действовать новые ограничения, утверждённые постановлением правительства №211… понимаю, что большинство ограничений может казаться неудобным, но сейчас речь идёт о здоровье и жизни тысяч киевлян», – отметил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

В распоряжении указано, что без респиратора или маски нельзя будет находиться на территории общего пользования, включая парки, сады, скверы, площади, бульвары, проспекты, улицы, в транспорте, помещениях органов государственной власти, на придомовых территориях и т. д.

Ранее украинский минздрав сообщил, что на Украине жертвами коронавирусной инфекции стали 32 человека, заразились 1 тыс. 225 человек. 

Напомним, Украина была в числе государств, которые не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции по борьбе с коронавирусом. Проект предлагал отменить односторонние санкции, мешающие государствам бороться с COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / В мире: США провоцируют вторую волну коронавируса

16.02 / Послу России в Турции пригрозили “небоскребом из черепов” российских военных

03.02 / ЦИК зарегистрировал первого кандидата да дополнительных выборах в 179 округе

13.02 / От коронавируса в Японии умер первый местный житель

03.02 / Продажа воды в Крым будет сдачей национальных интересов Украины – активист Гданов

11.03 / Закашлявшегося мужчину чуть не выкинули из ехавшего в Петербург автобуса

19.02 / alyona alyona в купальнике засветила зону бикини

09.03 / У россиянина в ОАЭ нашли коронавирус

25.02 / Полицейские изъяли у жителя Москвы «бэтмобиль»

07.02 / Абэ намерен приехать в Москву и решить проблему “северных территорий”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска